Сергей Матвеев — яркий исполнитель, работающий в жанре эстрадного шансона. Его песни звучат практически на всех радиостанциях России, стран СНГ, Германии, Израиля, Канады и многих стран где есть русскоязычные радиостанции.

Его назвали музыкальным открытием года, хоть он и не новичок на эстраде. Все песни Сергея — о жизни, женщинах и любви.

Вашему вниманию предлагается программа «Запомни меня» в полностью живом исполнении с музыкальным коллективом.

Билеты от 500 Р.