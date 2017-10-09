Сергей Матвеев
Сергей Матвеев — яркий исполнитель, работающий в жанре эстрадного шансона. Его песни звучат практически на всех радиостанциях России, стран СНГ, Германии, Израиля, Канады и многих стран где есть русскоязычные радиостанции.
Его назвали музыкальным открытием года, хоть он и не новичок на эстраде. Все песни Сергея — о жизни, женщинах и любви.
Вашему вниманию предлагается программа «Запомни меня» в полностью живом исполнении с музыкальным коллективом.
Билеты от 500 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
1 ноября 2017, среда
19:00