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Сергей Матвеев

Сергей Матвеев

Сергей Матвеев — яркий исполнитель, работающий в жанре эстрадного шансона. Его песни звучат практически на всех радиостанциях России, стран СНГ, Германии, Израиля, Канады и многих стран где есть русскоязычные радиостанции.

Его назвали музыкальным открытием года, хоть он и не новичок на эстраде. Все песни Сергея — о жизни, женщинах и любви.

Вашему вниманию предлагается программа «Запомни меня» в полностью живом исполнении с музыкальным коллективом.

Билеты от 500 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
1 ноября 2017, среда
19:00
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