Сергей и Саша Маховиковы

В рамках XV международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова в концертном зале Тульской областной филармонии состоится творческий вечер популярного артиста театра и кино Сергея Маховикова. Выпускник Ленинградского института театра и кино Сергей Маховиков известен зрителям по нашумевшим сериалам «Мужская работа», «Сармат», «Слепой», «Диверсант 2: Конец войны», «Дом с лилиями», фильмам «Мы из будущего», «Громовы», «07-й меняет курс», «Наркомовский обоз», он сценарист и режиссер фильма «Тихая застава», который получил специальный приз имени Евгения Родионова на IX фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова в Рязани.

Вместе с ним на сцене выступит его дочь Саша Маховикова, которая с детских лет вместе с папой осваивает подмостки концертных залов Москвы и всей России, снимается вместе с ним в кино. Последней совместной работой Сергея и Саши стал сериал Первого канала «Дом с лилиями».

Кадры из фильмов, стихи от Пушкина до Высоцкого, песни и романсы наполнят атмосферу вечера в Тульской филармонии. Скучать не придется, можно не сомневаться.

Цена билета 350−900 Р.