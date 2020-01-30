Same_Peяson
В клубе Backstage состоится дебютный концерт исполнителя Same_Peяson. Музыкант представит песни своего альбома INSANE PEЯSON, старые и еще неизданные треки в исполнении LIVE бэнда.
Same_Peяson - исполнитель и продюсер своих песен; создающий разноплановую, мультижанровую музыку.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
27 февраля 2020, четверг
19:00
27 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽