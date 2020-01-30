В клубе Backstage состоится дебютный концерт исполнителя Same_Peяson. Музыкант представит песни своего альбома INSANE PEЯSON, старые и еще неизданные треки в исполнении LIVE бэнда.

Same_Peяson - исполнитель и продюсер своих песен; создающий разноплановую, мультижанровую музыку.