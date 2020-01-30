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Same_Peяson

Same_Peяson

В клубе Backstage состоится дебютный концерт исполнителя Same_Peяson.  Музыкант представит песни своего альбома INSANE PEЯSON, старые и еще неизданные треки в исполнении LIVE бэнда.

Same_Peяson - исполнитель и продюсер своих песен; создающий разноплановую, мультижанровую музыку.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
27 февраля 2020, четверг
19:00
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Тульский экзотариум: музей живой природы
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27 - 29 февраля
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Экс-ББ
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15 марта, воскресенье 17:00
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 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
7РАСА
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28 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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13 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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