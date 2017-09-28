Рязанов – на все времена

В Тульской филармонии состоится вечер памяти Эльдара Рязанова в рамках кинофестиваля «Улыбнись, Россия!».

Встреча-воспоминание, в котором примут участие Лариса Голубкина, Оксана Мысина, друзья и коллеги одного из величайших кинематографистов современности Эльдара Александровича Рязанова.

Ведущий вечера — киновед, лауреат премии Правительства Москвы Вячеслав Шмыров.

Всё творчество Эльдара Рязанова пронизано высокой духовностью, поэтому его картины всегда будут жить на экранах и в душах людей. Самые известные из его фильмов озаглавлены как комедии: «Карнавальная ночь», «О бедном гусаре замолвите слово», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Гусарская баллада», «Человек ниоткуда», «Берегись автомобиля»… Некоторые же следовало бы назвать трагикомедиями, особенно «Старые клячи» и «Небеса обетованные». Под его фильмы хорошо не только смеяться и веселиться, но также задуматься и даже всплакнуть.

Участники вечера расскажут о своём друге — Эльдаре Рязанове, о его творчестве и судьбе, о его близких людях. Прозвучат песни, написанные на его слова и мелодии из его фильмов.

Цена билета: 100 Р.