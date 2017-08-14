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Роман Зорькин

Роман Зорькин

Роман Зорькин — солист Московской областной филармонии, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Белгороде, Волгограде, Казани, Израиле, Германии, обладатель серебряной медали Девятых Молодежных Дельфийских Игр, победитель I Всероссийского Музыкального конкурса (2013 г.), победитель Международного конкурса им. С. Орехова, Гран-При Международного конкурса «Золотой век гитары» (2015 г.).

Роман Зорькин — выпускник ГМК им. Гнесиных, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Отличительной особенностью гитариста является его стилевая универсальность. Музыкант одинаково убедительно исполняет и классику, и аргентинское танго, бразильскую музыку, русский фольклор и романсы, что является крайне редким явлением на сегодняшний день. Благодаря этому, его партнерами по сцене являлись самые разные музыканты: Айдар Гайнуллин (баян), Борислав Струлев (виолончель), Павел Новиков (индийская флейта), Аркадий Шилклопер (валторна), и др.

В настоящее время Роман ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

Цена билета: 400 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
22 октября 2017, воскресенье
17:00
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