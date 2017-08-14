афиша
афиша
Регистрация
Родных просторов вдохновенье

Родных просторов вдохновенье

В программе: С. Есенин и Р. Бёрнс — признанные мировой литературой выразители национального мировосприятия своей страны. Литературоведы отмечают значительную схожесть произведений двух авторов.

Стихи Есенина проникнуты искренней любовью к русской природе, к Родине. Уже в раннем творчестве Есенина появляются картины родной природы: лес, поле, река, русское раздолье. Все они нарисованы с большой любовью, восхищением и преклонением. Бёрнс -коренной шотландец, национальный поэт, воспевший не только холмистые пейзажи своей родины, но и сумевший передать атмосферу шотландской культуры, оказавшейся под властью английской короны. Поэзия Бёрнса сразу же располагает к себе ясностью, простотой, мелодичностью; он — певец, и все, что выходит из-под его пера, сродни песне, будь то поэтическая песнь о любви, историческая баллада, гимн природе или ячменному зерну.

Исполнители:

  • Читает Александр Романов;
  • Ансамбль «Легенда»;
  • Наталья Львова (скрипка);
  • Алексей Симоновский (гитара).

Цена билета: 300 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
28 октября 2017, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.