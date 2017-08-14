Родных просторов вдохновенье

В программе: С. Есенин и Р. Бёрнс — признанные мировой литературой выразители национального мировосприятия своей страны. Литературоведы отмечают значительную схожесть произведений двух авторов.

Стихи Есенина проникнуты искренней любовью к русской природе, к Родине. Уже в раннем творчестве Есенина появляются картины родной природы: лес, поле, река, русское раздолье. Все они нарисованы с большой любовью, восхищением и преклонением. Бёрнс -коренной шотландец, национальный поэт, воспевший не только холмистые пейзажи своей родины, но и сумевший передать атмосферу шотландской культуры, оказавшейся под властью английской короны. Поэзия Бёрнса сразу же располагает к себе ясностью, простотой, мелодичностью; он — певец, и все, что выходит из-под его пера, сродни песне, будь то поэтическая песнь о любви, историческая баллада, гимн природе или ячменному зерну.

Исполнители:

Читает Александр Романов;

Ансамбль «Легенда»;

Наталья Львова (скрипка);

Алексей Симоновский (гитара).

Цена билета: 300 Р.