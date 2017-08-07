28 октября в Тульском рок-клубе «М2» состоится презентация нового альбома группы «Порнофильмы» — молодого, но уже не нуждающегося в представлении коллектива на отечественной панк-сцене. Начав свой путь с подмосковного гаража, всего через несколько лет «Порнофильмы» уверенно шагнули на большую сцену, собирая сегодня тысячные залы.

Вот что говорят о своем новом альбоме сами музыканты, выход которого запланирован на конец сентября 2017:

«В новых песнях мы снова постарались отразить дух времени. Смутное — для одних, светлое — для других. Кто-то отчаялся, кто-то не теряет надежды. В черный или белый эпоху окрашивают люди. Поэтому наш новый альбом будет, прежде всего, о людях. О жизни любого простого человека, неизбежно протекающей в диапазоне между отчаянием и надеждой. Именно так мы и назвали наш новый альбом — „В диапазоне между отчаянием и надеждой“.

Мы не записываем новые пластинки просто для галочки в дискографии — всегда ради чего-то большего. Наши песни помогают людям жить. Мы узнали об этом из ваших многочисленных писем. В них — истории реальных людей. Эти истории по-настоящему вдохновляют. Значит, все, что мы делали эти — уже было не зря!»

Мы будем очень рады встретиться со вами 28 октября в рок-клубе М2, чтобы сыграть для вас наш новый альбом, а также еще раз вспомнить вместе с вами наши лучшие песни! Это будет самый масштабный, яркий и громкий панк-рок-праздник, который мы когда-либо создавали! Праздник, который не повторяется никогда!