«Плаксы» — это стёб, юмор, веселье и шутки. В своих песнях парни высмеивают то, над чем люди плачут в повседневной жизни. Музыкальный стиль группы являет собой умопомрачительный коктейль из различных направлений панк-рока. Каждый видит и слышит в мелодии и словах песен что-то свое, близкое по духу.

Важная часть образа «Плакс» — яркое шоу, взрывная энергетика и стабильно позитивное настроение.

«Плаксы» активно гастролируют по России и выступают на мероприятиях различного формата: клубные концерты, оупэн-эйры, фестивали, и прочее. «Почему всё-таки «Плаксы»? Потому что — это стёб над всеми слезами, которые мы льём по мелочам и пустякам. Нужно быть проще. Улыбайтесь, друзья!

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