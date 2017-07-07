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Плаксы

Плаксы

«Плаксы» — это стёб, юмор, веселье и шутки. В своих песнях парни высмеивают то, над чем люди плачут в повседневной жизни. Музыкальный стиль группы являет собой умопомрачительный коктейль из различных направлений панк-рока. Каждый видит и слышит в мелодии и словах песен что-то свое, близкое по духу.

Важная часть образа «Плакс» — яркое шоу, взрывная энергетика и стабильно позитивное настроение.

«Плаксы» активно гастролируют по России и выступают на мероприятиях различного формата: клубные концерты, оупэн-эйры, фестивали, и прочее. «Почему всё-таки «Плаксы»? Потому что — это стёб над всеми слезами, которые мы льём по мелочам и пустякам. Нужно быть проще. Улыбайтесь, друзья!

Бронь столов по телефону 525-025.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
28 июля 2017, пятница
23:00
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