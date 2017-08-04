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PHARAOH

PHARAOH

В узком понимании, каждый из нас одинок в равной степени. В зияющем мраке потребительского лоска мы ищем что-то, с чем можно слиться, что можно почувствовать и понять.

Крупнейший за всю карьеру исполнителя тур охватит полсотни городов, в частности и Тулу. Главным катализатором этого события, само собой, стал новоявленный слушателю микстейп PINK PHLOYD. Масштабный релиз последних дней насквозь пронизан нескрываемыми переживаниями, иронией и является новой точкой на координате диапазона возможностей музыканта.

Большой сольный концерт со специальной программой при поддержке WHITE PUNK, NOA и 39.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 октября 2017, четверг
18:00
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