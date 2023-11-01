Павел Соколов
7 декабря в Городском концертном зале выступит Павел Соколов — певец, хореограф, работает в жанре поп, шансон, танцевальная музыка.
Солист легендарной группы «НА-НА». Уже более пятнадцати лет успешно занимается сольным творчеством. С 2008 года артистом было выпущено более сорока сольных композиций,известных всей России — «Верная моя»,»Возьми меня в свой плен», «Здравствуй, осень» и другие.
Его песни в ротации российских каналов «Россия1», ТВЦ, RU TV, «Первый музыкальный», «Шансон ТВ» и др. В 2017 году вышла его песня «Скоро осень, господа», которая стала визитной карточкой артиста. Песня получила большую популярность у аудитории.На данный момент клип на песню имеет более 45 миллионов просмотров на YouTube.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
7 декабря 2023, четверг
19:00
19 августа - 13 декабря
4 октября - 13 декабря
7 - 13 декабря
2 - 13 декабря
7 - 13 декабря
6 - 13 декабря