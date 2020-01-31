афиша
афиша
Регистрация
OTTO DIX

OTTO DIX

28 февраля в клубе Backstage состоится юбилейный концерт группы OTTO DIX. В честь своего 15-летия флагманы российского дарквейва представят тулякам специальную юбилейную программу, которая будто проведёт зрителей за руку через всю историю группы от надрывного и бескомпромиссного звучания начала 2000-х до холодного космоса последнего альбома «Левиафан». Также в программе будут новые хиты.

Шоу также позволит вспомнить старые образы, милые сердцу каждого тру-фаната, не отвлекаясь от общей сути и того факта, что группа развивается, идёт вперёд и уже никогда не будет прежней.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
28 февраля 2020, пятница
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Звезды дискотек 90-х
Купить билет
5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пилот
Купить билет
10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
Купить билет
26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Шоу Александра Пескова
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
ATL
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.