28 февраля в клубе Backstage состоится юбилейный концерт группы OTTO DIX. В честь своего 15-летия флагманы российского дарквейва представят тулякам специальную юбилейную программу, которая будто проведёт зрителей за руку через всю историю группы от надрывного и бескомпромиссного звучания начала 2000-х до холодного космоса последнего альбома «Левиафан». Также в программе будут новые хиты.

Шоу также позволит вспомнить старые образы, милые сердцу каждого тру-фаната, не отвлекаясь от общей сути и того факта, что группа развивается, идёт вперёд и уже никогда не будет прежней.