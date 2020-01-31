OTTO DIX
28 февраля в клубе Backstage состоится юбилейный концерт группы OTTO DIX. В честь своего 15-летия флагманы российского дарквейва представят тулякам специальную юбилейную программу, которая будто проведёт зрителей за руку через всю историю группы от надрывного и бескомпромиссного звучания начала 2000-х до холодного космоса последнего альбома «Левиафан». Также в программе будут новые хиты.
Шоу также позволит вспомнить старые образы, милые сердцу каждого тру-фаната, не отвлекаясь от общей сути и того факта, что группа развивается, идёт вперёд и уже никогда не будет прежней.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
28 февраля 2020, пятница
20:00
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽