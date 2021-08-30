OTTO DIX
26 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа OTTO DIX. Флагманы российского дарквейва возвращаются в твой город с программой «Автократор»!
Последний шанс увидеть! Нет, тебе не вернут «твой дветыщеседьмой», потому что группа изменилась.
Теперь OTTO DIX - это мощь звукового экспрессионизма, приправленная пониженным гитарным строем. Время Маленького Принца прошло. Да здравствует Автократор!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 сентября 2021, воскресенье
20:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽