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OTTO DIX

OTTO DIX

26 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа OTTO DIX. Флагманы российского дарквейва возвращаются в твой город с программой «Автократор»!

Последний шанс увидеть! Нет, тебе не вернут «твой дветыщеседьмой», потому что группа изменилась. 
 
Теперь OTTO DIX - это мощь звукового экспрессионизма, приправленная пониженным гитарным строем. Время Маленького Принца прошло. Да здравствует Автократор!
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 сентября 2021, воскресенье
20:00
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Касса
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Операция Пластилин
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лена Василёк
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25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Бригадный подряд
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23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
БЫДЛОЦЫКЛ
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2 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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