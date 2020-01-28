От классики до рока
На сцене рок-клуба M2 пройдет масштабный концерт классической и рок-музыки из трех частей. В первой части состоится выступление творческой группы Веры Трофимовой. Гостей ждут яркие номера из наших спектаклей, в том числе из нового проекта «Мой Тристан», замечательный дуэт Александра Сушкина и Мэри Петросян «Лики мистерий», а также рок и эстрада в исполнении солистов творческой группы.
Во второй части будут исполнены композиции из всемирно известных мюзиклов. На сцене выступит дуэт «Лики мистерий».
Завершит вечер рок-концерт из композиций Валерия Кипелова и группы «Эпидемия».
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
28 февраля 2020, пятница
20:00
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽