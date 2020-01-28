От классики до рока

На сцене рок-клуба M2 пройдет масштабный концерт классической и рок-музыки из трех частей. В первой части состоится выступление творческой группы Веры Трофимовой. Гостей ждут яркие номера из наших спектаклей, в том числе из нового проекта «Мой Тристан», замечательный дуэт Александра Сушкина и Мэри Петросян «Лики мистерий», а также рок и эстрада в исполнении солистов творческой группы.

Во второй части будут исполнены композиции из всемирно известных мюзиклов. На сцене выступит дуэт «Лики мистерий».

Завершит вечер рок-концерт из композиций Валерия Кипелова и группы «Эпидемия».