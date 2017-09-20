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Осенний листопад

Осенний листопад

В концерте примет участие народная студия романса «Очарование» ДК «Косогорец», которая представит программу, приуроченную ко Дню пожилого человека.

Студия была создана в 1999 году. В ней занимаются увлеченные музыкой и пением люди разных возрастов и профессий. Руководит студией Алла Сидорина.

Музыкальные встречи с творческим коллективом в Мемориальном музее Н. И. Белобородова носят уже традиционный характер, они всегда проходят в теплой душевной атмосфере.

На предстоящем концерте в исполнении участников студии «Очарование» прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов, а также песни, романсы, отрывки из оперетт и музыкальных фильмов.

Вход свободный.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
30 сентября 2017, суббота
13:00
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