Осенний листопад
В концерте примет участие народная студия романса «Очарование» ДК «Косогорец», которая представит программу, приуроченную ко Дню пожилого человека.
Студия была создана в 1999 году. В ней занимаются увлеченные музыкой и пением люди разных возрастов и профессий. Руководит студией Алла Сидорина.
Музыкальные встречи с творческим коллективом в Мемориальном музее
На предстоящем концерте в исполнении участников студии «Очарование» прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов, а также песни, романсы, отрывки из оперетт и музыкальных фильмов.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
30 сентября 2017, суббота
13:00