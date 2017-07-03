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Оркестр Джузеппе Верди

Оркестр Джузеппе Верди

Оркестр одного из самых старых театров Европы, носящий имя прославленного композитора Джузеппе Верди, даст концерт в Концертном зале Тульской областной филармонии.

Оркестр Джузеппе Верди был создан в 1961 году группой профессиональных музыкантов под руководством Фабрицио Фичура. Маэстро — приверженец идеи расширения классического репертуара за счет привлечения произведений разных эпох и стилей, от великих произведений итальянского барокко до сочинений современных композиторов, представленных в собственной интерпретации. Коллектив сотрудничает с солистами мирового класса.

Оркестр Джузеппе Верди ведет активную гастрольную деятельность, выступает в самых именитых концертных залах мира, а также участвует в различных фестивалях классической музыки.

Цена билета 800−2100 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 октября 2017, воскресенье
17:00
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