Оркестр одного из самых старых театров Европы, носящий имя прославленного композитора Джузеппе Верди, даст концерт в Концертном зале Тульской областной филармонии.

Оркестр Джузеппе Верди был создан в 1961 году группой профессиональных музыкантов под руководством Фабрицио Фичура. Маэстро — приверженец идеи расширения классического репертуара за счет привлечения произведений разных эпох и стилей, от великих произведений итальянского барокко до сочинений современных композиторов, представленных в собственной интерпретации. Коллектив сотрудничает с солистами мирового класса.

Оркестр Джузеппе Верди ведет активную гастрольную деятельность, выступает в самых именитых концертных залах мира, а также участвует в различных фестивалях классической музыки.

Цена билета 800−2100 Р.