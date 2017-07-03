афиша
афиша
Регистрация
Оксана Числова

Оксана Числова

В 2016 году удивительной и неповторимой Анне Герман исполнилось бы 80 лет. Ее голос в нашей стране узнавал каждый, ее песни любили, пели — и поют до сих пор.

Музыкальная мода меняется стремительно, эстетика, которая была актуальна в 70−80 годы прошлого века, осталась в далеком прошлом. Но исполнительская манера Анны Герман, наполненная теплотой, искренностью, утонченной женственностью, всегда будет востребована чутким слушателем.

Оксана Числова в своем концерте-посвящении обращается к сценической манере Анны Герман — но, как певица другого поколения — в новом звучании.

В программе концерта — песни из репертуара Анны Герман, популярные и менее известные, а также песни, которые вполне могли бы войти в её репертуар.

В концерте принимают участие:

  • Ансамбль скрипачей Тульской филармонии, художественный руководитель Наталья Львова;
  • Алексей Симоновский (гитара);
  • Наталья Львова (скрипка).

Цена билета 100 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
11 октября 2017, среда
15:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.