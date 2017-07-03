В 2016 году удивительной и неповторимой Анне Герман исполнилось бы 80 лет. Ее голос в нашей стране узнавал каждый, ее песни любили, пели — и поют до сих пор.

Музыкальная мода меняется стремительно, эстетика, которая была актуальна в 70−80 годы прошлого века, осталась в далеком прошлом. Но исполнительская манера Анны Герман, наполненная теплотой, искренностью, утонченной женственностью, всегда будет востребована чутким слушателем.

Оксана Числова в своем концерте-посвящении обращается к сценической манере Анны Герман — но, как певица другого поколения — в новом звучании.

В программе концерта — песни из репертуара Анны Герман, популярные и менее известные, а также песни, которые вполне могли бы войти в её репертуар.

В концерте принимают участие:

Ансамбль скрипачей Тульской филармонии, художественный руководитель Наталья Львова;

Алексей Симоновский (гитара);

Наталья Львова (скрипка).

Цена билета 100 Р.