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Обе-Рек

Обе-Рек

За необычной лингвистической конструкцией «Обе-Рек» скрывается название яркого коллектива, который за свою четырнадцатилетнюю историю приобрел солидный концертный опыт и множество преданных поклонников. Неологизм, вынесенный в название группы, состоит из двух корней — «обе» и «рек», что означает единство противоположных измерений: поверхности и глубины реки, где река является символом человеческой жизни с её изгибами и изломами.

Музыканты не стремятся следовать каким-то популярным жанровым трендам и играют качественную драйвовую музыку, в которой можно услышать элементы классического рока, альтернативы, инди-рока и даже фолка!

Цена билетов 500 Р. В день концерта — 600 Р.

 

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
29 октября 2017, воскресенье
20:00
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