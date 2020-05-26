7 ноября в тульском рок-клубе M2 выступят философы и романтики альтернативной рок-сцены, группа ОБЕ-РЕК. Музыканты представят новую программу, а также свои сыграют лучшие хиты!

На протяжении 16 лет удивительной творческой жизни Обе-Рек создает яркую вселенную для интеллектуалов, где оригинальные поэтические образы умело подчёркиваются сочным альтернативным звучанием гитар, а в песнях уживаются леса и города, весна и осень, поток и глубина, Земля и Небо.

В новой пластинке любовь к разнообразию окончательно расцвела и заискрилась новыми гранями, но неизменно главное - в центре внимания музыкантов думающий и страдающий Человек со своим неохватным внутренним миром, бедами, любовью и свободой, а фирменными фишками группы остаются летящие мелодии, глубокое погружение в философию и узнаваемый почерк необычайно пронзительного вокала.