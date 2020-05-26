Обе-Рек
7 ноября в тульском рок-клубе M2 выступят философы и романтики альтернативной рок-сцены, группа ОБЕ-РЕК. Музыканты представят новую программу, а также свои сыграют лучшие хиты!
На протяжении 16 лет удивительной творческой жизни Обе-Рек создает яркую вселенную для интеллектуалов, где оригинальные поэтические образы умело подчёркиваются сочным альтернативным звучанием гитар, а в песнях уживаются леса и города, весна и осень, поток и глубина, Земля и Небо.
В новой пластинке любовь к разнообразию окончательно расцвела и заискрилась новыми гранями, но неизменно главное - в центре внимания музыкантов думающий и страдающий Человек со своим неохватным внутренним миром, бедами, любовью и свободой, а фирменными фишками группы остаются летящие мелодии, глубокое погружение в философию и узнаваемый почерк необычайно пронзительного вокала.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 ноября 2020, суббота
19:30
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽