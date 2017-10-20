24 октября в Туле прогремит Nervochaos — бразильский death metal.

Nervochaos не собирались становиться очередной трендовой группой, и в качестве стилистического ориентира музыканты выбрали дэт-метал с элементами хардкора. Кроме этого, в творчестве коллектива можно услышать отголоски трэш-метала и грайндкора. Nervochaos получили культовый статус в андеграунде за свой многолетний труд, а демо-альбомы стали предметом коллекционирования.

За более чем полтора десятилетия своего существования группа исколесила весь мир, побывав с гастролями почти во всех странах Южной Америки, США, Европе и даже таких экзотических азиатских странах, как Таиланд, Сингапур, Малайзия и Южная Корея. В конце сентября 2015 группа посетила и Россию. В конце октября 2017 года Nervochaos вновь возвращаются в России с более широкомасштабным туром.