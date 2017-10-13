Дом-музей В. В. Вересаева приглашает всех любителей музыки на «Музыкальный четверг».

В. В. Вересаев был интеллигентным, разнообразно одарённым от природы, обладающим глубокими знаниями человеком, особенно в области литературы и искусства. Музыка всегда звучала в семье Смидовичей; и родители, и дети были постоянными слушателями на концертах в Дворянском собрании. В. В. Вересаев страстно увлекался музыкой. Среди его любимых композиторов были Бетховен, Шопен, Глинка, Чайковский, Гайдн, Вагнер. По воспоминаниям современников, писатель обладал прекрасной музыкальной памятью, часто напевал романсы, оперы, мог пропеть всю партитуру и за солистов, и за хор, и за оркестр. Музыка не только заполняла досуг В. В. Вересаева , но и питала его творчество. Поэтому нет ничего удивительного, что и сейчас музыка звучит в залах Дома-музея В. В. Вересаева .

Яркий концерт будет ждать всех, кто придет в гостиную музея! Перед зрителями с музыкальной программой выступят преподаватели и студенты музыкального училища им. А. С. Даргомыжского .

Начало мероприятия — 14.00 часов.

Вход на мероприятие по входному билету.

Телефон для справок 56−77−31.