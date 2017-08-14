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Музыкальное приношение

Музыкальное приношение

В юбилейном сезоне солисты и коллективы Тульской областной филармонии представляют серию новых программ. «Музыкальное приношение» — одна из них.

Академическая инструментальная и вокальная музыка разных эпох и стран, камерные составы и сольные выступления… «Музыкальное приношение» — не просто концерт, для каждого из участвующих в нем исполнителей это личное высказывание, признание в любви к музыке и к слушателю. И дань памяти и благодарности по отношению к тем, кто служил тульской филармонической сцене в разные годы…

Этот концерт пройдет 19 октября, в день рождения Генриха Самойловича Гиндеса (1934−2003 г. г.) — композитора, дирижера, педагога, заслуженного работника культуры РФ, возглавлявшего Тульскую областную филармонию им. И.А. с 1993 по 2003 гг. Колонный зал Дворянского собрания выбран не случайно: Генрих Самойлович всегда мечтал о том, чтобы он вновь стал филармонической площадкой.

В концерте принимают участие ансамбль скрипачей, ансамбль «Dolce- трио», ансамбль «Donne del canto», заслуженные артист РФ Е. Романова. Г. Шеверев, В. Сладков и др.

В программе прозвучат произведения Г. Генделя, В. А. Моцарта, Ж. Бизе, Г. Венявского, Ф. Мендельсона. Р. Шумана, Ф. Шуберта, В. Поленова, М. Глинки, С. Рахманинова, А. Хачатуряна и др.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
19 октября 2017, четверг
18:30
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