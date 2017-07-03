Музыка кино

Таперы, когда-то сопровождавшие показ немого кино, вряд ли могли предполагать, что музыка к фильму со временем вырастет в самостоятельный жанр, сопоставимый с симфоническим или камерным и даже приобретет свое название — саундтрек (звуковая дорожка).

В этом жанре работали талантливейшие композиторы — и во многом благодаря их участию многие фильмы приобретали невероятную популярность. Их музыка «делала» кино, придавая дополнительный пространственный и эмоциональный объем визуальной картинке — и в то же время она существовала и продолжает существовать отдельно от него.

В новую программу ансамбля скрипачей включены фрагменты «звуковых дорожек» к культовым отечественным и зарубежным фильмам: «Завтрак у Тиффани» и «Список Шиндлера», «Папаши» и «Мужчина и женщина», «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы», «Женитьба Бальзаминова» и «Старики-разбойники»…

В концерте прозвучат шедевры мировой киномузыки, созданные Ч. Чаплиным, В. Косма, Г. Манчини, М. Леграном, Ф. Леем, В. Киляром, Т. Хренниковым, М. Таривердиевым, А. Петровым, Б. Чайковским в оригинальных аранжировках Алексея Симоновского.

Исполнители:

Ансамбль скрипачей Тульской филармонии;

Александра Ахромушкина (лирическое сопрано);

Евгений Незнамов (баритон);

Антон Стёпин (оригинальный жанр);

Наталья Ройзен (флейта);

Алексей Симоновский (гитара);

Артур Бат-Очир (ударные);

Денис Агафонов (бас гитара);

Константин Колычев (контрабас).

Цена билета 100 Р.