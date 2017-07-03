афиша
афиша
Регистрация
Музыка кино

Музыка кино

Таперы, когда-то сопровождавшие показ немого кино, вряд ли могли предполагать, что музыка к фильму со временем вырастет в самостоятельный жанр, сопоставимый с симфоническим или камерным и даже приобретет свое название — саундтрек (звуковая дорожка).

В этом жанре работали талантливейшие композиторы — и во многом благодаря их участию многие фильмы приобретали невероятную популярность. Их музыка «делала» кино, придавая дополнительный пространственный и эмоциональный объем визуальной картинке — и в то же время она существовала и продолжает существовать отдельно от него.

В новую программу ансамбля скрипачей включены фрагменты «звуковых дорожек» к культовым отечественным и зарубежным фильмам: «Завтрак у Тиффани» и «Список Шиндлера», «Папаши» и «Мужчина и женщина», «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы», «Женитьба Бальзаминова» и «Старики-разбойники»…

В концерте прозвучат шедевры мировой киномузыки, созданные Ч. Чаплиным, В. Косма, Г. Манчини, М. Леграном, Ф. Леем, В. Киляром, Т. Хренниковым, М. Таривердиевым, А. Петровым, Б. Чайковским в оригинальных аранжировках Алексея Симоновского.

Исполнители:

  • Ансамбль скрипачей Тульской филармонии;
  • Александра Ахромушкина (лирическое сопрано);
  • Евгений Незнамов (баритон);
  • Антон Стёпин (оригинальный жанр);
  • Наталья Ройзен (флейта);
  • Алексей Симоновский (гитара);
  • Артур Бат-Очир (ударные);
  • Денис Агафонов (бас гитара);
  • Константин Колычев (контрабас).

Цена билета 100 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
20 сентября 2017, среда
15:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.