В Тульской областной филармонии состоится акустический концерт артиста Мити Фомина «Завтра будет все по-другому».

На сцене артисту в этот вечер аккомпанируют гитаристы, а само шоу больше похоже на театральный спектакль с качественным живым музыкальным сопровождением. Давно знакомые и любимые «Все будет хорошо», «Огни большого города», «Чужие сны» и другие, а также новые песни впервые звучат со сцены в акустических аранжировках. Живой звук, инструментальное исполнение, откровенные монологи и интерактивное общение с залом как будто заново знакомят зрителя с известным артистом.

«Для меня акустика, как черно-белая фотография, — признается Митя Фомин. — Если мои привычные выступления — это цветная картинка, которую сейчас может сделать каждый на смартфон, то эта программа — черно-белый снимок, который по глубине и четкости гораздо интересней красочного изображения. Акустика стирает расстояния, это откровенная, честная, глубокая история о разных периодах моей жизни. На первое место здесь выходит смысл отдельных фраз знакомых песен, он становится понятным и близким».

Музыкальная карьера Мити Фомина началась в 1998 году с популярной группы Hi-Fi, которая стремительно завоевала миллионы поклонников и навсегда вошла в историю российской музыкальной культуры. Оставив коллектив после 10 лет пребывания в нем, Митя Фомин стал успешным сольным певцом, которого сегодня вся страна узнает по хитам «Все будет хорошо», «Огни большого города», «Садовник», «Домой» и другим. В 2016 году Митя получил свою третью в сольной карьере высшую музыкальную награду «Золотой Граммофон» за песню «Чужие сны» и представил зрителям новую концертную программу «Завтра будет все по-другому».

Аккомпанируют артисту: Алексей Широков (гитара), Анатолий Кузнецов (гитара), Константин Семин (бас-гитара, труба).

Цена билета 700−1800 Р.