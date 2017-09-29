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Квартет Жоандера Сантоса (Бразилия)

Квартет Жоандера Сантоса (Бразилия)

Год назад в Концертном зале филармонии с успехом выступило бразильское трио гитариста, композитора и певца Жоандера Сантоса. В этом году в состав группы вошли ещё более сильные музыканты. В октябре состоится тур по России с презентацией альбома авторской музыки Жоандера Сантоса с очень интересным составом: Джуниор Чаапарини (контрабас, бас-гитара), Хупер Сантос (тромбон) и Родриго Браз (перкуссия, барабаны).

Характерной чертой стиля группы, как и в свое время у отцов-основателей босса-новы, является комбинация мягкого мужского голоса (пьесы исполняются на португальском и английском), поддерживаемого аккомпанементом гитары и барабанов. Помимо традиционной босса-новы, музыкант также исполняет и собственную авторскую музыку в стиле contemporary jazz и samba jazz.

Цена билета: 500−1100 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
30 октября 2017, понедельник
18:30
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