Jazzofrenia

Jazzophrenia — больше, чем просто кавер-группа. Каждый участник коллектива — профессиональный музыкант со своим, особенным видением и подходом к тому или иному произведению. Это группа с оригинальными аранжировками и только позитивным звучанием!

Все, что вы давно искали: jazz, fusion и просто хорошая музыка. Лучшие мировые хиты в исполнении профессионального коллектива Jazzophrenia под руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Сергея Воробьёва.

Стоимость билетов от 200 до 350 Р. Справки по телефонам: 71−67−68, 71−67−33.