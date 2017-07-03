Именины Осенины
«Именины Осенины» — интерактивное представление для детей.
Календарь, составленный людьми, не всегда совпадает с календарём природы. Когда в природе начинается осень? Самая знакомая примета осени — желтеющие листья. В народном представлении осень о своем нраве дает знать многими признаками. Надо лишь замечать их. Заметить приметы, узнать все о самом многоцветном времени года Вам поможет Матушка Осень — Осенина и артисты фольклорного ансамбля «Услада». Какие праздники русский народ отмечал осенью? Праздник Урожая, Покрова Пресвятой Богородицы, Рождество Богородицы…
Во время веселого и познавательного интерактивного представления зрители побывают на Спожинках — празднике урожая, будут зажигать новый огонь, загадывать желания, проводить другие обрядовые действия, которые совершали наши предки осенью.
Исполнители — фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель — заслуженный работник
Цена билета 170 Р.