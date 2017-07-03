«Именины Осенины» — интерактивное представление для детей.

Календарь, составленный людьми, не всегда совпадает с календарём природы. Когда в природе начинается осень? Самая знакомая примета осени — желтеющие листья. В народном представлении осень о своем нраве дает знать многими признаками. Надо лишь замечать их. Заметить приметы, узнать все о самом многоцветном времени года Вам поможет Матушка Осень — Осенина и артисты фольклорного ансамбля «Услада». Какие праздники русский народ отмечал осенью? Праздник Урожая, Покрова Пресвятой Богородицы, Рождество Богородицы…

Во время веселого и познавательного интерактивного представления зрители побывают на Спожинках — празднике урожая, будут зажигать новый огонь, загадывать желания, проводить другие обрядовые действия, которые совершали наши предки осенью.

Исполнители — фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева.

Цена билета 170 Р.