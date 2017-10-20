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Илья Небослов

Илья Небослов

«Небослов» — это очень необычно. Это светло и по-детски. Это просто и проникновенно. Это даже не совсем музыка. Когда плывёшь на самодельном плоту, когда бежишь босиком по лесной тропинке, когда ложишься на пол в солнечный прямоугольник — это «Небослов».

Илья Небослов, лидер группы, — поэт и композитор, музыкант, сказочник и мистификатор, не придерживается никаких рамок и творит, что хочет.

Акустический концерт Ильи Небослова в Туле состоится уже совсем скоро, 28 октября, в субботу в рок-пабе «Ирланлец».

Цена билетов — 300 Р в предпродаже, 400 Р — в день концерта на входе.

Заказ билетов по телефону: 8−953−962−11−98.

Заказ столиков по телефону 8−920−276−19−56.

Где и когда?
Ирландец, паб
Тула, улица Вильямса, 14
28 октября 2017, суббота
20:00
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