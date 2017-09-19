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Игорь Губерман

Игорь Губерман

В Туле состоится вечер Игоря Губермана «Гарики и байки. Лучшее».

Личность этого человека не стоит обходить стороной, ведь творчество такого яркого автора, как Игорь Губерман, способна многое Вам объяснить и подсказать. Кажется, маленькие четверостишья, но какие остроумные и точные! Да-да, речь идет о знаменитых гариках. Глубокий смысл, обезоруживающий юмор, авторская харизма — всё это вмешают в себя емкие стихи. Единожды услышанные, гарики запоминаются надолго, если не навсегда.

В гариках — истории из личного архива, случайные моменты, подмеченные на улицах, сцены из жизни близких и друзей. В общем, всё на свете. Говорит Губерман и об иммигрантской доле, о России, о любви и добре. Всегда интересно услышать гарики вживую, от автора, так сказать — из первых уст, ведь Игорь Губерман — превосходный рассказчик, сопровождающий свои концерты лирическими отступлениями, разговорами с публикой, воспоминаниями о былых приключениях (а их ой-как немало). Недаром его концерты пользуются огромным успехом. Бурными овациями встречают Губермана в России, Европе, Америке и даже Австралии! Побывать на его концерте можете и Вы, заранее купив билет без надбавки на его концерт.

Уникальная поэзия Игоря, его задор и мудрость, увлекательные рассказы и просто чудесная атмосфера не оставят Вас равнодушным, Вы вдоволь насмеётесь, а также — задумаетесь над многими привычными для нас вещах.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2017, вторник
19:00
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