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Горшенев

Горшенев

26 февраля на сцене клуба BACKSTAGE проект «Горшенев» представит новый сингл, а также исполнит любимые поклонниками хиты сольного проекта и времён «Кукрыниксов».

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особом представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры он снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.
 
Завершив в 2018 году историю группы «Кукрыниксы», Алексей с головой окунулся в создание проекта «Горшенев» - уже в начале 2019 года вышла песня «Имена», которая совсем скоро смогла заняться 1-е место в хит-параде «Чартова дюжина» на «Нашем радио». За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». Все новые песни, а также главные хиты «Кукрыниксов» группа представила на своем первом концерте.
 
В апреле 2021 года проект «Горшенев» отметил большим концертом 2-летие. За эти два года вышли EP «Крутится карусель» и полноценный альбом «Звездный мусор», несколько клипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России и стал одним из главных хедлайнеров фестиваля «Нашествия».
 
Новые песни и любимые публикой хиты, праздничная атмосфера с мистической ноткой и отличное настроение!
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 февраля 2022, суббота
20:00
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Касса
Любимая женщина Дон Жуана
Купить билет
9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Финал «МолоТняка-2022»
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27 февраля, воскресенье 17:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
«Тулица» – «Протон»
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2 марта, среда 19:00
 ₽  Билеты: 200 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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