Фольклорный ансамбль «Услада»
Восемнадцать лет для фольклорного ансамбля — это много или мало? Восемнадцать лет с народной песней — это только самое начало пути, замечательного пути, интересного, всегда разного.
В народной песне ты как на ладони. С огромным желанием поделиться тем, что ты любишь, тем, что ты знаешь. Восемнадцать лет ансамблю «Услада» — еще все впереди!
Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Марина Федосеева.
Цена билета 100 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
23 августа 2017, среда
15:30