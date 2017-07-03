Фольклорный ансамбль «Услада»

Восемнадцать лет для фольклорного ансамбля — это много или мало? Восемнадцать лет с народной песней — это только самое начало пути, замечательного пути, интересного, всегда разного.

В народной песне ты как на ладони. С огромным желанием поделиться тем, что ты любишь, тем, что ты знаешь. Восемнадцать лет ансамблю «Услада» — еще все впереди!

Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Марина Федосеева.

Цена билета 100 Р.