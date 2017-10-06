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El Classic

El Classic

Театрально-концертный центр представляет — струнный ансамбль El Classic в музыкально-литературной фантазии «Времена года»!

Для тульских зрителей музыканты исполнят программу, в которой прозвучат произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди, А. Пьяццоллы и Д. Фелисьена. В музыкальных шедеврах, принадлежащих разным эпохам и стилям, запечатлены четыре образа мира, четыре взгляда на нескончаемый круговорот рождения, расцвета и увядания. И, словно кружево, сплетённое самой природой, соединят их в единое целое сонеты Вивальди и стихи русских поэтов в исполнении актёров театра «Эрмитаж». Изысканный вечер подарит вам прекрасное настроение, соединив в себе новые краски и классическое звучание струнного коллектива.

Справки по телефонам: 71−67−68, 71−67−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
12 октября 2017, четверг
19:00
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