Театрально-концертный центр представляет — струнный ансамбль El Classic в музыкально-литературной фантазии «Времена года»!

Для тульских зрителей музыканты исполнят программу, в которой прозвучат произведения П. И. Чайковского , А. Вивальди, А. Пьяццоллы и Д. Фелисьена. В музыкальных шедеврах, принадлежащих разным эпохам и стилям, запечатлены четыре образа мира, четыре взгляда на нескончаемый круговорот рождения, расцвета и увядания. И, словно кружево, сплетённое самой природой, соединят их в единое целое сонеты Вивальди и стихи русских поэтов в исполнении актёров театра «Эрмитаж». Изысканный вечер подарит вам прекрасное настроение, соединив в себе новые краски и классическое звучание струнного коллектива.

Справки по телефонам: 71−67−68, 71−67−33.