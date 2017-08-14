Два юбилея

Осень – не повод для грусти, а самое время для представления новых интересных программ и праздников. В этом году музыкальное кафе-гостиная отмечает двойной юбилей: 80-летие Тульской областной филармонии и 5-летие со дня своего рождения.

В осенней программе кафе-гостиной будут присутствовать практически все стили и жанры, в которых работают артисты и коллективы филармонии. Это творческая презентация, дивертисмент, построенный по принципу контраста: после классической арии звучит джаз, после русского романса - эстрадный хит, вслед за фольклорным коллективом на сцену выходит артист оригинального жанра… Неожиданно? Да. А кто сказал, что юбилейный концерт должен быть скучным и лишенным сюрпризов?..

Цена билета: 700 Р.