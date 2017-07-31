Dominia и Melancholy

Dominia в рамках своего «совершеннолетия» сыграет в Туле концерт в поддержку своего долгожданного четвертого полноформатного альбомаМузыканты группы, изрядно отметившиеся в целом ряде отечественных и зарубежных команд, среди которых «Король и Шут», «КняZz», Bad Jah, God Eat God и др., представят публике динамичную программу, включившую в себя треки с недавно вышедшего альбома и лучшие композиции, написанные за 18-летнюю историю Dominia.

В концертах примет участие Владимир Стрелов — экс-гитарист группы «KняZz».

Melancholy отправляются в тур в поддержку нового девятого альбома «Beastlake». За 18 лет своего существования группа пробовала разные музыкальные стили, каждым новым альбомом завораживая и удивляя слушателя. С полной уверенностью можно утверждать: каждый найдет в музыке коллектива что-то свое близкое и знакомое.

Билеты от 400 Р.