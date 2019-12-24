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Денис Клявер

Денис Клявер

В Городском концертном зале выступит Денис Клявер. Музыкант представит программу «Начнем с начала».

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 февраля 2020, среда
19:00
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Касса
SLIMUS
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11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Экс-ББ
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15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
СМЕХ
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6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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27 - 29 февраля
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Сколот
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28 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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