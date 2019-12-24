Денис Клявер
В Городском концертном зале выступит Денис Клявер. Музыкант представит программу «Начнем с начала».
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
26 февраля 2020, среда
19:00
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽