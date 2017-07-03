Давид Гвинианидзе

Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представляет в рамках мирового юбилейного мирового турне гала-концерт «Новые грани мировых хитов».

Предлагаемый вашему вниманию гала-концерт — это сокровенное обращение к творчеству великолепного певца Муслима Магомаева!

В этот вечер по-новому зазвучат произведения, исполняемые в свое время Муслимом Магомаевым. Будут представлены произведения, которые кумир ХХ века включал в программы своих концертов.

В исполнении Давида Гвинианидзе оживут подлинные хиты эстрады, запомнившиеся когда-то зрителям в исполнении Муслима Магомаева.

Цена билета 450−1200 Р.