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Давид Гвинианидзе

Давид Гвинианидзе

Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представляет в рамках мирового юбилейного мирового турне гала-концерт «Новые грани мировых хитов».

Предлагаемый вашему вниманию гала-концерт — это сокровенное обращение к творчеству великолепного певца Муслима Магомаева!

В этот вечер по-новому зазвучат произведения, исполняемые в свое время Муслимом Магомаевым. Будут представлены произведения, которые кумир ХХ века включал в программы своих концертов.

В исполнении Давида Гвинианидзе оживут подлинные хиты эстрады, запомнившиеся когда-то зрителям в исполнении Муслима Магомаева.

Цена билета 450−1200 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
15 октября 2017, воскресенье
17:00
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