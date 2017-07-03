Давид Гвинианидзе
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представляет в рамках мирового юбилейного мирового турне гала-концерт «Новые грани мировых хитов».
Предлагаемый вашему вниманию гала-концерт — это сокровенное обращение к творчеству великолепного певца Муслима Магомаева!
В этот вечер по-новому зазвучат произведения, исполняемые в свое время Муслимом Магомаевым. Будут представлены произведения, которые кумир ХХ века включал в программы своих концертов.
В исполнении Давида Гвинианидзе оживут подлинные хиты эстрады, запомнившиеся когда-то зрителям в исполнении Муслима Магомаева.
Цена билета 450−1200 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
15 октября 2017, воскресенье
17:00