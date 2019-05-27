Concord Orchestra

В Городском концертном зале пройдет концерт первого в мире танцующего симфонического оркестра. Музыканты представят программу «Властелин тьмы», в которую вошли аранжировки лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

В новом шоу дирижер оркестра Fabio PIROLA выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.

Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.