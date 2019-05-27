афиша
афиша
Регистрация
Concord Orchestra

Concord Orchestra

В Городском концертном зале пройдет концерт первого в мире танцующего симфонического оркестра. Музыканты представят программу «Властелин тьмы», в которую вошли аранжировки лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

 

 

В новом шоу дирижер оркестра Fabio PIROLA выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.

Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене.

Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.

купить билет

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 октября 2019, среда
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
24 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Halloween
Купить билет
31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Браво
Купить билет
12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.