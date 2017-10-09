Приглашаем вас на концерт рок-группы Чиж & Co — известнейшего российского коллектива, запомнившегося своими задушевными песнями в стилистике блюза, блюз-рока, фолк-рока и рок-н-ролла.

Блюз в исполнении Чигракова — или просто Чижа — наполняется близкими русскому человеку смыслами и переживаниями, и оттого делается ещё более притягательным.

Впрочем, немного грустные песни о любви в творчестве Чижа чередуются с более бодрой музыкой иной направленности — и тогда эти песни напоминают смесь городского романса с классическим гитарным роком. А какой рок без импровизации? Без неё не обходится ни одно выступление Чижа.

Билеты от 1000 Р.