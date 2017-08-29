Бранимир — известный рок-бард из Волгограда, странствующий десперадо с гитарой, сингер-сонграйтер.

В Туле Бранимир представит новый альбом «Жизнь и смерть Скруджа Макдака». Новая работа Бранимира — очередная страшная история. Музыкальное полотно выполнено в жанре дарк-кантри. Основная работа над альбомом проходила в Волгограде — на студии ОneSide Records. В записи принял участие в качестве приглашенного гостя Петр Акимов — именитый виолончелист, в свое время работавший с коллективами «Наутилус Помпилиус», «Ковчег», «Аквариум».

Вход 500 Р.