Бранимир
Бранимир — известный рок-бард из Волгограда, странствующий десперадо с гитарой, сингер-сонграйтер.
В Туле Бранимир представит новый альбом «Жизнь и смерть Скруджа Макдака». Новая работа Бранимира — очередная страшная история. Музыкальное полотно выполнено в жанре дарк-кантри. Основная работа над альбомом проходила в Волгограде — на студии ОneSide Records. В записи принял участие в качестве приглашенного гостя Петр Акимов — именитый виолончелист, в свое время работавший с коллективами «Наутилус Помпилиус», «Ковчег», «Аквариум».
Вход 500 Р.
Где и когда?
Тула, улица Вильямса, 14
29 сентября 2017, пятница
20:00