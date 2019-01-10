На сцене Harat's pub выступит рок-бард из Волгограда Бранимир. Музыкант является одним из ярчайших представителей современного поэтического рок-андеграунда. Визитной карточкой Бранимира является мощная подача, хорошие тексты и беспощадное отношение к придуманной людьми розовой реальности. На концерте артист представит свои лучшие хиты из 17 альбомов!

Его считают основателем жанров «сталинградский дарк-фолк», «гностический шансон», «еретическое антиреггей», «метафизическим бульдозером», «метафизическим скоморохом», одним из самых ярких исполнителей «экстремальной бардовской песни» и русского дарк-фолка («музыки темных людей»), экзорцистом, тёмным шансонье, вергилием, истребителем розовых красок, крокодилом, безжалостно глотающим фальшивое солнце Вавилона.

Но все его многообразное творчество невозможно вместить в прокрустово ложе любого из этих жанров. Неизменно одно — искренность песен, освещение темных и неприглядных сторон человеческой природы и вера в то, что окружающий мир станет лучше.