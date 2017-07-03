Тульская областная филармония открывает 80-й юбилейный сезон симфоническим концертом, в котором примет участие блестящий пианист, которого давно и хорошо знают в Туле — Борис Березовский.

Березовский учился в Московской консерватории у Элисо Вирсаладзе. В 1987 завоевал IV премию конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания). После блестящего дебюта в лондонском Уигмор-холле в 1988 году газета The Times охарактеризовала его как «исключительно многообещающего артиста». Подтверждением тому стали I премия и золотая медаль на IX Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, завоеванные Березовским в 1990 году.

С этого момента разворачивается международная карьера пианиста. Он выступает с лучшими оркестрами мира: Нью-Йоркским филармоническим, Филадельфийским, лондонским оркестром «Филармония», симфоническим оркестром Би-Би-Си, Резиденц-оркестром Гааги, оркестром радио Франкфурта, национальном оркестром Датского радио, национальным оркестром Франции и др. Сольные концерты Березовского проходят в лучших залах мира.

В обширной дискографии Березовского — около 40 CD и DVD, он обладатель многих премий в области звукозаписи. Постоянный участник крупнейших международных музыкальных фестивалей в России, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Словакии, Японии, США…

Концерт 30 сентября открывает не только юбилейный сезон Тульской областной филармонии, но и фестиваль медного духового искусства «Brass Days», инициатором и художественным руководителем которого является один из лучших трубачей и молодых симфонических дирижеров нашей страны, дирижер оркестра «Новая Россия» Владислав Лаврик.

Фестиваль «Brass Days» существует с 2011 года и до недавнего времени проходил только в Москве. С прошлого года его география расширилась, и теперь он проходит не только в столице, но и в Туле.

В программе:

С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2;

С. Рахманинов. Симфония № 2 ми минор.

Исполнители — Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», художественный руководитель — Юрий Башмет, дирижер — Владислав Лаврик, лауреат международный конкурсов Борис Березовский (фортепиано).

Цена билета 900−1900 Р.