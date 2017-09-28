афиша
афиша
Регистрация
Анна Шульгина

Анна Шульгина

В этот вечер — итальянские песни и арии из опер итальянских композиторов в исполнении Анны Шульгиной и оркестра русских народных инструментов «Тула».

Анна Шульгина — лауреат международных конкурсов, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» (г. Санкт-Петербург), Петербургского Мюзик-Холла, Выборгского музыкального театра. Анна — постоянная участница оперных постановок Мариинского театра, концертов в Петербурге и за его пределами.

В программе: Арии из опер Дж. Верди, Дж. Россини, П. Масканьи, В. Беллини, Дж. Пуччини, Г. Доницетти. Песни итальянских композиторов Э. Каннио, Т. Kompay, Э. ди Капуа, Л. Денца, Ф. П. Тости, Э. де Куртис, С. Таккани, В. ди Паоло.

Цена билета: 250−350 Р.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
20 октября 2017, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.