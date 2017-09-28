В этот вечер — итальянские песни и арии из опер итальянских композиторов в исполнении Анны Шульгиной и оркестра русских народных инструментов «Тула».

Анна Шульгина — лауреат международных конкурсов, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» (г. Санкт-Петербург), Петербургского Мюзик-Холла, Выборгского музыкального театра. Анна — постоянная участница оперных постановок Мариинского театра, концертов в Петербурге и за его пределами.

В программе: Арии из опер Дж. Верди, Дж. Россини, П. Масканьи, В. Беллини, Дж. Пуччини, Г. Доницетти. Песни итальянских композиторов Э. Каннио, Т. Kompay, Э. ди Капуа, Л. Денца, Ф. П. Тости , Э. де Куртис, С. Таккани, В. ди Паоло.

Цена билета: 250−350 Р.