Московская рок-группа ALTЭRA отправляется в тур по городам России и Белоруссии с новой концертной программой «По Спирали».

Рок-шаманы и алхимики современного андеграунда представят мощную экспериментальную программу, в которую войдут новые композиции группы и концертные версии треков с альбома «Анахата».

Создавая свою музыкальную конструкцию из пост-гранжа, модерн-рока и авангардного метала, музыканты экспериментируют с нестандартными размерами и аранжировками.

Билеты 200 Р.

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