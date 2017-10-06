Алексей ППР Румянцев

В М2 состоится презентация акустического альбома Лехи Румянцева, лидера группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга»:

«Так вышло, что мои песни в одиночном, акустическом исполнении, так толком и не были ни разу записаны в надлежащих условиях, а существовали в основном в виде независимых концертных записей. В какой-то момент я задумал эту ситуацию изменить, в результате чего приглашаю вас всех на презентацию моего первого полноценного акустического альбома. В первом акустическом альбоме я порадую вас мало какими новыми вещами, хотя они там есть, но в основном здесь то, что вы уже знаете, но приведено в более желаемый для меня и, надеюсь, для вас вид. Поэтому большую часть концерта мы будем орать, как обычно, вместе. А местами вам придётся и послушать. Дата и место обозначены. Но пасаран, комрадос!»

Билеты от 400 Р.