афиша
афиша
Регистрация
Алексей ППР Румянцев

Алексей ППР Румянцев

В М2 состоится презентация акустического альбома Лехи Румянцева, лидера группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга»:

«Так вышло, что мои песни в одиночном, акустическом исполнении, так толком и не были ни разу записаны в надлежащих условиях, а существовали в основном в виде независимых концертных записей. В какой-то момент я задумал эту ситуацию изменить, в результате чего приглашаю вас всех на презентацию моего первого полноценного акустического альбома. В первом акустическом альбоме я порадую вас мало какими новыми вещами, хотя они там есть, но в основном здесь то, что вы уже знаете, но приведено в более желаемый для меня и, надеюсь, для вас вид. Поэтому большую часть концерта мы будем орать, как обычно, вместе. А местами вам придётся и послушать. Дата и место обозначены. Но пасаран, комрадос!»

Билеты от 400 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
4 ноября 2017, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.