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Алексей Архиповский

Алексей Архиповский

Алексей Архиповский, виртуоз-балалаечник, признанный во всём мире, считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устаёт их разгадывать, а значит — удивлять свою благодарную публику новыми находками и открытиями.

Те, кто впервые слышат балалайку Архиповского, с первых же мгновений впадают в состояние восторга, шока и счастья одновременно. А у кого-то «бегут мурашки» по коже, и на глаза наворачиваются слёзы. Всего на трёх струнах Алексей Архиповский способен создать музыкальную Вселенную — от скоморошьих запевок и монотонного голоса шарманки до рок-н-ролльного драйва и изощренных классических пассажей… Слушая его музыку, уносишься мыслями к далёким мирам, высоким и чистым. Его исполнительство пробуждает ностальгию, воспоминания об ушедших годах и людях, обо всём том, о чём некогда подумать в темпе современной жизни.

Универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, Алексей Архиповский — желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, как в России, так и за рубежом. В 2011 году виртуоз попал в Российскую Книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник».

Цена билета 600−1400 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
28 октября 2017, суббота
17:00
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