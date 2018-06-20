Зверь
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 05.07.2018
Режиссер:
Майкл Пирс
Актеры:
Джесси Бакли, Джонни Флинн, Джеральдин Джеймс, Тристан Гравель, Эмили Тааффе, Чарли Палмер Ротуэлл, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Олуэн Фуэр, Тим Вудворт
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
107 мин
Удивительный режиссерский дебют с талантливой плеядой молодых актеров. История о девушке, зажатой между гнетущим контролем ее семьи и соблазном стать причастной к серии жестоких убийств.
Сегодня
|19:35
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Завтра
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7 июля, суббота
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8 июля, воскресенье
|19:35
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9 июля, понедельник
|19:35
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10 июля, вторник
|19:35
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11 июля, среда
|19:35
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