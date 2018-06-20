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Зверь

Зверь

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.07.2018
 
Режиссер:
Майкл Пирс
  
Актеры:
Джесси Бакли, Джонни Флинн, Джеральдин Джеймс, Тристан Гравель, Эмили Тааффе, Чарли Палмер Ротуэлл, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Олуэн Фуэр, Тим Вудворт
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Удивительный режиссерский дебют с талантливой плеядой молодых актеров. История о девушке, зажатой между гнетущим контролем ее семьи и соблазном стать причастной к серии жестоких убийств.

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