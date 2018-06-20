Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 05.07.2018

Режиссер: Майкл Пирс

Актеры: Джесси Бакли, Джонни Флинн, Джеральдин Джеймс, Тристан Гравель, Эмили Тааффе, Чарли Палмер Ротуэлл, Хэтти Готобед, Шеннон Тарбет, Олуэн Фуэр, Тим Вудворт

Жанр: драма

Продолжительноcть: 107 мин

Удивительный режиссерский дебют с талантливой плеядой молодых актеров. История о девушке, зажатой между гнетущим контролем ее семьи и соблазном стать причастной к серии жестоких убийств.