Клиника «Варикоза нет» – ваш секрет здоровых ног

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Тяжесть в ногах, отеки, выступающие вены на ногах – симптомы не только неприятные, но и опасные. Терпеть их не стоит. Рассказываем, где в Туле можно вылечить варикозное расширение вен быстро и почти безболезненно.

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» – представитель большой федеральной сети, которая работает в России с 2017 года.

Жанна Копаница, директор клиники «Варикоза нет»:

– В Туле клиника появилась в ноябре 2021 года и вот уже четыре года успешно принимает пациентов. За это время специалисты избавили от флебологических проблем более 7000 пациенток.

Гордость клиники – команда врачей. Каждый из них проводит более 500 операций в год, поэтому может подобрать план лечения индивидуально для каждого пациента. Такой подход привлекает к нам пациентов из разных городов. Мы активно работаем не только с жителями Тулы, но и помогаем пациентам из Тульской области, а также из других регионов России. С каждым годом география наших пациентов расширяется, и мы этому очень рады.

Клиника оборудована новейшей техникой, здесь есть все для точной диагностики и лечения. Врачи владеют инновационными передовыми технологиями и лечат даже самые сложные случаи.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Бакытбек Уулу Доолотбек, главный врач, сердечно-сосудистый хирург:

– Варикоз возникает из-за того, что венозные клапаны работают плохо или вообще разрушаются, что приводит к деформации и расширению вен. Произойти это может в любом возрасте, так что варикозу сейчас «подвластны» не только возрастные, но и совсем юные пациенты.

Золотым стандартом лечения варикозной болезни на данный момент считается эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) и склеротерапия. У нас в клинике доступны оба этих метода и даже усовершенствованный вид лечения – тотал-ЭВЛК.

ЭВЛК – это лазерное лечение варикоза без разрезов, шрамов и госпитализации. Такое вмешательство занимает всего 20-40 минут. После этого человек идет домой и возвращается к обычному ритму жизни.

При использовании метода склеротерапии в вену вводится лекар­ство, которое ее «склеивает». После такой процедуры через какое-то время вена рассасывается.

Тотал-ЭВЛК – это комбинированное лечение, при котором используются оба озвученных выше метода. Оно необходимо, когда болезнь запущена и вена подвержена варикозным изменениям со всех сторон.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечение без реабилитации

Современный мир зачастую не позволяет нам выйти из рабочего ритма на несколько дней. В клинике «Варикоза нет» лечение не требует долгой реабилитации. Сразу после процедуры пациент уходит домой.

Сама по себе операция проходит безболезненно; все, что вы почувствуете, – пара уколов, больше никакого дискомфорта и шрамов.

После процедуры пациенту еще нужно некоторое время наблюдаться у врача, чтобы он мог отследить динамику лечения. Это проводится в рамках амбулаторных приемов, по записи, в удобное для вас время.

Весна – самое время заняться здоровьем ног

У лечения варикоза нет сезонности, но после операции какое-то время пациенту необходимо носить компрессионный трикотаж. Делать это можно и в жару, но из-за высоких температур это может быть не очень удобно.

Самый подходящий вариант для лечения – начало весны, так вы успеете привести ноги в порядок до наступления жарких дней и сможете без стеснения щеголять по улицам в шортах и юбках.

Есть и еще один медицинский аргумент:

– У лечения варикоза сезонности нет, а вот у обострения симптомов – есть, – говорит Бакытбек Доолотбек. – Больше всего пациентов обращается к флебологу именно летом, поскольку из-за высоких температур на улице они начинают сильнее ощущать дискомфорт в ногах. Отеки и тяжесть сильно понижают качество жизни, поэтому пациенты больше не могут откладывать визит к врачу. Чтобы не испытывать неудобств, приходите на консультацию заранее.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Абонемент на здоровье

В клинике «Варикоза нет» можно купить абонемент на лечение варикоза. Срок его действия – 200 дней. Этого времени достаточно, чтобы полностью привести ноги в порядок.

Абонемент удобен тем, что уже включает в себя необходимое количество консультаций, анализы, диагностику, операцию и даже компрессионный трикотаж, который подбирают прямо в клинике. Это очень удобно!

День пациента – скидки и специальные предложения

Каждый месяц в клинике «Варикоза нет» проходят дни пациента. В этот день действуют скидки на консультации и специальные условия на лечение. Первичный прием врача-флеболога стоит всего 500

рублей!

Ближайший день пациента – 17 марта. Записаться на прием и узнать расписание ближайших дней пациента можно по тел. 8 (4872) 26-90-26.

Также особые выгодные условия на лечение действуют для участников СВО и их семей.

Приходите проверить здоровье

своих ног!

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Тула, ул. Тульского Рабочего полка, 96, корпус 3.

Тел. 8 (4872) 26-90-26.

tula.varikozanet.org