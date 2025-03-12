Преддиабет: если ваш уровень сахара в крови выше 5,5 ммоль/л – вы в зоне риска

Спойлер: это заболевание поддается лечению, надо всего лишь изменить свой образ жизни и пересмотреть питание.

Сегодня наш эксперт — Светлана Александровна Прилепа, заведующая отделением эндокринологии Тульской областной клинической больницы № 2 им. Л. Н. Толстого, главный областной эндокринолог министерства здравоохранения Тульской области.



— Светлана Александровна, что такое преддиабет и насколько это заболевание распространено в регионе?

— Преддиабет — это состояние, которое находится между нормой и сахарным диабетом. Показания здорового сахара — до 5,5 ммоль/л, а диагноз «диабет» мы ставим при глюкозе в крови 7 ммоль/л и более. Если человек находится в этом промежутке, ему ставят диагноз «преддиабет». После еды у здорового человека показатели будут 7,8 ммоль/л, а диабет мы ставим при цифре 11 ммоль/л. Промежуточное состояние — преддиабет. Раньше его называли состоянием, пока не доказали, что это — болезнь. В это время развиваются те же осложнения, что и при сахарном диабете, преддиабет надо обязательно лечить. Так как многие не считают это заболеванием, выявляемость преддиабета не такая высокая.



Есть крупное российское исследование, которое показало статистику в нашей стране: в зоне преддиабета находится каждый пятый. Если перевести эти цифры на Тульскую область, получится где-то триста тысяч человек.

На это должны обращать внимание терапевты и выявлять состояние преддиабета, когда люди проходят диспансеризацию. Если мы начнем лечить преддиабет, то мы может предотвратить его переход в диабет.

— Правда ли, что много подростков с преддиабетом?

— В основном преддиабет развивается у людей, которые имеют избыточную массу тела, накопления жира именно в области живота. Раньше его называли ожирением старости, ожирением второй половины жизни. А сейчас, к сожалению, такое ожирение развивается и в подростковом возрасте, и даже у детей.

— На какие симптомы следует обратить внимание? Какие анализы нужно сдать?

— Слабость, утомляемость, сухость во рту, постоянная жажда, набор или снижение веса. Ярких физических симптомов нет, поэтому это состояние часто пропускают. Нужно сдать кровь на глюкозу натощак; если значение выше 5,5 ммоль/л, на это стоит обратить внимание и пройти полное обследование на предмет выявления преддиабета или сахарного диабета II типа.

— Как возникает преддиабет? Какие факторы влияют на его появление?

— Самый главный фактор я уже назвала — абдоминальное ожирение с распределением жира в области живота. Еще есть такие факторы, как неправильное питание, нарушение сна, малоподвижный образ жизни, малое количество клетчатки, овощей, фруктов в рационе. Всё это — факторы риска. Чаще преддиабет развивается у людей, чьи близкие родственники страдали диабетом II типа. Также в группе риска женщины, которые рожали крупных детей — четыре килограмма и больше; люди с нарушенным липидным спектром, высоким холестерином, артериальным давлением.

Преддиабет — тот же диабет, но который можно вылечить, если человек начнет правильно питаться, заниматься физкультурой, принимать специальный препарат, который профилактирует переход преддиабета в диабет. Я верю в великую силу здорового образа жизни, здорового питания и физической активности. Это, во-первых, предотвращает старение организма, а во-вторых, останавливает развитие нарушения обмена веществ, в том числе и диабет.

— Если от преддиабета отмахнуться и его не лечить, то это может привести к формированию диабета?

— Да, сто процентов, что будет настоящий диабет. Причем чуть ли не завтра.

— И сопутствующие заболевания присоединятся?

— Конечно! Самые страшные последствия диабета — это сердечно-сосудистые заболевания, которые увеличивают смертность.

— Какие анализы нужно сдавать, если диагноз «преддиабет» уже стоит?

— Контролировать глюкозу крови натощак и через два часа после еды. Периодически повторять тест толерантности к глюкозе.

— Какая физическая активность наиболее показана?

— В первую очередь ходьба, как минимум 40 минут в день. После 40-45 лет очень хорошо вводить в свою жизнь стретчинговые упражнения, пилатес. Необходимо подкачивать мышцы, чтобы они не терялись и не начали замещаться жиром. Грубо говоря, человек дряхлеет, становится слабым. А наши мышцы любят труд, работу. И если мышцы регулярно нагружать правильными упражнениями, мышечный каркас продлит нам и молодость, и жизнь.

— От каких продуктов стоит отказаться навсегда?

— От трансжиров. Это колбасные изделия, полуфабрикаты (котлеты, пицца, наггетсы), маргарин, заправка для салатов, майонез, кетчуп. Содержание трансжиров в продуктах, как правило, обозначается в составе как «растительный жир», «кулинарный жир», «частично гидрогенизированный растительный жир» или «частично гидрогенизированные жирные кислоты».

От простых углеводов. Это сахар и сахаросодержащие продукты, мед, сиропы, конфеты, печенье, торты, шоколад. Сладкое мы должны воспринимать не как обычную каждодневную еду, а как награду, и есть крайне редко. И если вы хотите съесть сладкое, значит, в чем-то другом вы должны себя урезать.

Эта еда способствует развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно же, нужно отказаться от вредных привычек. Алкоголь сам по себе очень калорийный, к тому же он резко усиливает аппетит. В праздник можно позволить себе бокал красного сухого вина, не более 200 мл. При курении же в организм поступает масса токсических веществ, которые угнетают функции органов, а в клетки поступает мало кислорода, нарушается обмен веществ, что способствует прибавке веса.

В рацион нужно ввести как можно больше клетчатки: овощи (особенно листовые салаты, разные виды капусты), фасоль, горох, орехи, миндаль, оливки, фрукты, отруби. В сутки надо съедать около 500 г овощей и фруктов, причем 2/3 — овощи и 1/3 — фрукты. Клетчатку можно купить на маркетплейсах и добавлять в еду как БАД — замешивать в супы, каши, йогурты, кисломолочные продукты. Ешьте хлеб из муки грубого помола, варите кашу из настоящих круп и забудьте про кашки-минутки. Варите макароны из твердых сортов пшеницы и всегда альденте — чуть не доваривая, причем не только макароны, но и крупы, и картофель. Недоваривая эти продукты, мы снижаем их способность повышать глюкозу крови, так называемый гликемический индекс.

Мне очень нравится фраза: «Если вы не хотите, чтобы лекарство вам стало пищей, относитесь к пище, как к лекарству».

Прежде чем что-то положить в рот, человек должен оценить, насколько это опасно. Если опасно — от этого продукта лучше отказаться.