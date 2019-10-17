Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Рубен Флейшер
Актеры:
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин, Эмма Стоун, Зои Дойч, Розарио Доусон, Билл Мюррей, Эван Джогиа, Томас Миддлдитч, Дэн Эйкройд
Жанр:
комедия, ужасы
Продолжительноcть:
97 мин
В новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.
Сегодня
|10:20
|Киносити
|11:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|21:15
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|23:10
|Алмаз Синема
Завтра
|10:20
|Киносити
|11:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|21:15
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|23:10
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
26 октября, суббота
|10:20
|Киносити
|11:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|21:15
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|23:10
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
|01:50
|Киносити
27 октября, воскресенье
|10:20
|Киносити
|11:40
|Алмаз Синема
|14:25
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|21:15
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|23:10
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
|00:20
|Синема Стар
|01:50
|Киносити
28 октября, понедельник
|10:20
|Киносити
|14:25
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|00:00
|Киносити
29 октября, вторник
|10:20
|Киносити
|14:25
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|00:00
|Киносити
30 октября, среда
|10:20
|Киносити
|14:25
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:20
|Киносити
|20:30
|Синема Стар
|22:10
|Киносити
|22:25
|Синема Стар
|00:00
|Киносити
31 октября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:40
16:50
21:15
23:10
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
|Синема Стар
|
20:30
22:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:40
16:50
21:15
23:10
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
00:00
|Синема Стар
|
20:30
22:25
00:20
26 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
11:40
16:50
21:15
23:10
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
00:00
01:50
|Синема Стар
|
20:30
22:25
00:20
27 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:40
16:50
21:15
23:10
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
00:00
01:50
|Синема Стар
|
20:30
22:25
00:20
28 октября, понедельник
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
00:00
|Синема Стар
|
20:30
22:25
29 октября, вторник
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
00:00
|Синема Стар
|
20:30
22:25
30 октября, среда
|Киносити
|
10:20
14:25
18:30
20:20
22:10
00:00
|Синема Стар
|
20:30
22:25
31 октября, четверг
|Киносити
|
00:00
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽