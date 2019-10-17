Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Рубен Флейшер

Актеры: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин, Эмма Стоун, Зои Дойч, Розарио Доусон, Билл Мюррей, Эван Джогиа, Томас Миддлдитч, Дэн Эйкройд

Жанр: комедия, ужасы

Продолжительноcть: 97 мин

В новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.