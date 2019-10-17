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Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.10.2019
 
Режиссер:
Рубен Флейшер
  
Актеры:
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин, Эмма Стоун, Зои Дойч, Розарио Доусон, Билл Мюррей, Эван Джогиа, Томас Миддлдитч, Дэн Эйкройд
  
Жанр:
комедия, ужасы
  
Продолжительноcть:
97 мин
  

В новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

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Сегодня
10:20 Киносити
11:40 Алмаз Синема
14:25 Киносити
16:50 Алмаз Синема
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
21:15 Алмаз Синема
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
23:10 Алмаз Синема
Завтра
10:20 Киносити
11:40 Алмаз Синема
14:25 Киносити
16:50 Алмаз Синема
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
21:15 Алмаз Синема
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
23:10 Алмаз Синема
00:00 Киносити
00:20 Синема Стар
26 октября, суббота
10:20 Киносити
11:40 Алмаз Синема
14:25 Киносити
16:50 Алмаз Синема
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
21:15 Алмаз Синема
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
23:10 Алмаз Синема
00:00 Киносити
00:20 Синема Стар
01:50 Киносити
27 октября, воскресенье
10:20 Киносити
11:40 Алмаз Синема
14:25 Киносити
16:50 Алмаз Синема
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
21:15 Алмаз Синема
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
23:10 Алмаз Синема
00:00 Киносити
00:20 Синема Стар
01:50 Киносити
28 октября, понедельник
10:20 Киносити
14:25 Киносити
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
00:00 Киносити
29 октября, вторник
10:20 Киносити
14:25 Киносити
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
00:00 Киносити
30 октября, среда
10:20 Киносити
14:25 Киносити
18:30 Киносити
20:20 Киносити
20:30 Синема Стар
22:10 Киносити
22:25 Синема Стар
00:00 Киносити
31 октября, четверг
00:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Дельфин
Купить билет
9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Аффинаж
Купить билет
5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
Купить билет
26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Биг-бенд Губернаторского духового оркестра
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27 октября, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
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