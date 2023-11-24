Премьера: 01.12.2023

Режиссер: Сандип Редди Ванга

Актеры: Ранбир Капур, Рашмика Манданна, Анил Капур, Бобби Деол, Рагхав Бинани, Бипин Карки, Аман Раджпут, Вивек Шарма

Жанр: Боевик, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 201 минута

Молодой человек не может наладить отношения с отцом и постепенно теряет и свое окружение. В результате он остается один на один с миром, полным нечеловеческого отношения к нему, что делает его настоящим зверем.