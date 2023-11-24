Животное
Премьера:
01.12.2023
Режиссер:
Сандип Редди Ванга
Актеры:
Ранбир Капур, Рашмика Манданна, Анил Капур, Бобби Деол, Рагхав Бинани, Бипин Карки, Аман Раджпут, Вивек Шарма
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
201 минута
Молодой человек не может наладить отношения с отцом и постепенно теряет и свое окружение. В результате он остается один на один с миром, полным нечеловеческого отношения к нему, что делает его настоящим зверем.
3 декабря, воскресенье
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 декабря, вторник
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
19:15
3 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
19:15
5 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
6 декабря, среда 00:00
7 - 13 декабря
2 декабря, суббота 00:00
23 ноября - 6 декабря
12 ноября - 6 декабря
4 октября - 6 декабря