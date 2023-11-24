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Животное

Животное

Премьера:
01.12.2023
 
Режиссер:
Сандип Редди Ванга
  
Актеры:
Ранбир Капур, Рашмика Манданна, Анил Капур, Бобби Деол, Рагхав Бинани, Бипин Карки, Аман Раджпут, Вивек Шарма
  
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
201 минута
  

Молодой человек не может наладить отношения с отцом и постепенно теряет и свое окружение. В результате он остается один на один с миром, полным нечеловеческого отношения к нему, что делает его настоящим зверем.

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