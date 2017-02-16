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Защитники

Защитники

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 23.02.2017
 
Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Во времена холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

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Сегодня
09:00 Октябрь
09:30 Азот (Новомосковск)
10:05 Союз (Алексин)
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:20 Киносити
10:40 Киносити
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Октябрь
11:00 Химик (Ефремов)
11:05 Азот (Новомосковск)
11:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:30 Юность (Узловая)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:35 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Октябрь
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Химик (Ефремов)
14:30 Киносити
14:30 Азот (Новомосковск)
14:35 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:40 Юность (Узловая)
14:45 Синема Стар
15:30 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Киносити
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Химик (Ефремов)
16:25 Киносити
16:30 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
17:45 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Юность (Узловая)
19:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:00 Синема Стар
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Азот (Новомосковск)
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Киносити
20:20 Октябрь
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Химик (Ефремов)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
22:10 Юность (Узловая)
22:10 Киносити
22:10 Октябрь
22:10 Синема Стар
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Союз (Алексин)
23:15 Киносити
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:00 Октябрь
09:30 Азот (Новомосковск)
10:05 Союз (Алексин)
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:20 Киносити
10:40 Киносити
10:50 Октябрь
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Химик (Ефремов)
11:05 Азот (Новомосковск)
11:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:30 Юность (Узловая)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:35 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Октябрь
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Химик (Ефремов)
14:30 Азот (Новомосковск)
14:30 Киносити
14:35 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:40 Юность (Узловая)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Синема Стар
15:30 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Киносити
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Химик (Ефремов)
16:25 Киносити
16:30 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
17:45 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Юность (Узловая)
19:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
19:30 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Киносити
20:20 Октябрь
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Химик (Ефремов)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
22:10 Юность (Узловая)
22:10 Октябрь
22:10 Киносити
22:10 Синема Стар
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Союз (Алексин)
23:15 Киносити
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
1 марта, среда
09:00 Октябрь
09:30 Азот (Новомосковск)
10:05 Союз (Алексин)
10:15 Иллизиум (Новомосковск)
10:20 Синема Стар
10:20 Киносити
10:40 Киносити
10:50 Октябрь
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Химик (Ефремов)
11:05 Азот (Новомосковск)
11:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:30 Юность (Узловая)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Иллизиум (Новомосковск)
12:15 Киносити
12:20 Синема Стар
12:35 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25 Октябрь
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20 Химик (Ефремов)
14:30 Азот (Новомосковск)
14:30 Киносити
14:35 Иллизиум (Новомосковск)
14:40 ДК Тёпло-Огарёвского района
14:40 Юность (Узловая)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Синема Стар
15:30 Союз (Алексин)
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55 Киносити
16:00 Иллизиум (Новомосковск)
16:00 Химик (Ефремов)
16:25 Киносити
16:30 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
17:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
17:45 Иллизиум (Новомосковск)
18:20 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Юность (Узловая)
19:00 ДК Тёпло-Огарёвского района
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:05 Союз (Алексин)
19:20 Химик (Ефремов)
19:30 Азот (Новомосковск)
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Киносити
19:55 Иллизиум (Новомосковск)
20:15 Киносити
20:20 Октябрь
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Химик (Ефремов)
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:55 Иллизиум (Новомосковск)
22:10 ДК Тёпло-Огарёвского района
22:10 Юность (Узловая)
22:10 Октябрь
22:10 Синема Стар
22:10 Киносити
22:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15 Союз (Алексин)
23:15 Киносити
23:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Киносити
2 марта, четверг
18:00 Азот (Новомосковск)
22:10 Синема Стар
00:05 Киносити
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
3 марта, пятница
18:00 Азот (Новомосковск)
22:10 Синема Стар
00:10 Синема Стар
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
4 марта, суббота
18:00 Азот (Новомосковск)
22:10 Синема Стар
00:10 Синема Стар
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
5 марта, воскресенье
18:00 Азот (Новомосковск)
22:10 Синема Стар
00:10 Синема Стар
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
6 марта, понедельник
18:00 Азот (Новомосковск)
22:10 Синема Стар
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
7 марта, вторник
18:00 Азот (Новомосковск)
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
8 марта, среда
18:00 Азот (Новомосковск)
00:20 Азот (Новомосковск)
01:40 Азот (Новомосковск)
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