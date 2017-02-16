Защитники
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 23.02.2017
Режиссер:
Сарик Андреасян
Актеры:
Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
Жанр:
фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
Во времена холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.
Сегодня
Завтра
1 марта, среда
2 марта, четверг
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|22:10
|Синема Стар
|00:05
|Киносити
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
3 марта, пятница
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|22:10
|Синема Стар
|00:10
|Синема Стар
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
4 марта, суббота
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|22:10
|Синема Стар
|00:10
|Синема Стар
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
5 марта, воскресенье
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|22:10
|Синема Стар
|00:10
|Синема Стар
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
6 марта, понедельник
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|22:10
|Синема Стар
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
7 марта, вторник
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
8 марта, среда
|18:00
|Азот (Новомосковск)
|00:20
|Азот (Новомосковск)
|01:40
|Азот (Новомосковск)
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
09:30
11:05
14:30
19:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:30
17:20
20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:30
14:40
19:00
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
12:05
14:35
16:00
17:45
19:55
21:55
|Киносити
|
10:20
10:40
12:15
12:35
14:30
15:55
16:25
18:20
19:35
20:15
22:10
23:15
|Октябрь
|
09:00
10:50
13:25
16:30
20:20
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
11:50
12:45
13:45
14:40
15:40
16:35
17:35
18:30
19:00
19:30
20:25
20:55
21:30
22:20
23:25
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:45
19:00
22:10
|Союз (Алексин)
|
10:05
15:30
19:05
23:15
|Химик (Ефремов)
|
11:00
12:40
14:20
16:00
17:40
19:20
21:00
|Юность (Узловая)
|
11:30
14:40
19:00
22:10
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
09:30
11:05
14:30
19:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:30
17:20
20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:30
14:40
19:00
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
12:05
14:35
16:00
17:45
19:55
21:55
|Киносити
|
10:20
10:40
12:15
12:35
14:30
15:55
16:25
18:20
19:35
20:15
22:10
23:15
00:05
|Октябрь
|
09:00
10:50
13:25
16:30
20:20
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
11:50
12:45
13:45
14:40
15:40
16:35
17:35
18:30
19:00
19:30
20:25
20:55
21:30
22:20
23:25
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:45
19:00
22:10
|Союз (Алексин)
|
10:05
15:30
19:05
23:15
|Химик (Ефремов)
|
11:00
12:40
14:20
16:00
17:40
19:20
21:00
|Юность (Узловая)
|
11:30
14:40
19:00
22:10
1 марта, среда
|Азот (Новомосковск)
|
09:30
11:05
14:30
19:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:30
17:20
20:30
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:30
14:40
19:00
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:15
12:05
14:35
16:00
17:45
19:55
21:55
|Киносити
|
10:20
10:40
12:15
12:35
14:30
15:55
16:25
18:20
19:35
20:15
22:10
23:15
00:05
|Октябрь
|
09:00
10:50
13:25
16:30
20:20
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
11:50
12:45
13:45
14:40
15:40
16:35
17:35
18:30
19:00
19:30
20:25
20:55
21:30
22:20
23:25
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14:45
19:00
22:10
|Союз (Алексин)
|
10:05
15:30
19:05
23:15
|Химик (Ефремов)
|
11:00
12:40
14:20
16:00
17:40
19:20
21:00
|Юность (Узловая)
|
11:30
14:40
19:00
22:10
2 марта, четверг
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40
|Киносити
|
00:05
|Синема Стар
|
22:10
3 марта, пятница
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40
|Синема Стар
|
22:10
00:10
4 марта, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40
|Синема Стар
|
22:10
00:10
5 марта, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40
|Синема Стар
|
22:10
00:10
6 марта, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40
|Синема Стар
|
22:10
7 марта, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40
8 марта, среда
|Азот (Новомосковск)
|
18:00
00:20
01:40